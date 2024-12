Meloni | riforme e scardinare posizioni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.30 "I cittadini ci hanno dato la loro fiducia e lo hanno fatto perché sanno che si possono fidare di noi, he noi vogliamo attuare il programma con il quale ci siamo presentati alle elezioni. Una cosa non proprio scontata in Italia".Così la premier nel messaggio all' Assemblea nazionale di Noi Moderati. "Sanno che la nostra cifra è la concretezza"."Vogliamo fare leche l' Italia aspetta da sempre.Vogliamoquelle rendite di posizione.Vogliamo una strategia per questo Paese. Obiettivi che solo il Centrodestra ha"