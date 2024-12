Thesocialpost.it - La famiglia Schumacher ricattata da una ex guardia del corpo di Michael: 15 milioni per non pubblicare le sue foto

Leggi su Thesocialpost.it

Ladi, ex campione di Formula 1, continua a lottare per proteggere la privacy dell’ex pilota, vittima di un grave incidente sulle nevi di Meribel il 29 dicembre 2013. Le condizioni dirimangono avvolte dal massimo riserbo, ma questa sicurezza è stata minacciata da un exdel, Markus Fritsche, accusato di aver tentato di ricattare lacon materiale sensibile.Leggi anche: Mickvittima di uno spaventoso incidente in Formula 1: come sta ora il figlio diIl piano dell’exdelIl piano dell’exdelFritsche, assunto prima dell’incidente e licenziato dopo otto anni di servizio, avrebbe sottratto dalla villa diquattro chiavette USB e alcuni hard disk contenenti circa 1.