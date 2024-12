Inter-news.it - Kean: «Preparato per affrontare l’Inter, pronto a una sfida importante!»

Alle ore 18.00 va in scena l'incrocio fondamentale per la scalata ai vertici della classifica. Prima di Fiorentina-Inter Moise Kean inquadra il momento suo e della propria squadra.

PREPARAZIONE – Grande attesa per Fiorentina-Inter. Moise Kean in merito afferma: «Mi sono preparato assolutamente bene per questa partita. Questa settimana era importante allenarsi bene, come al solito, e lo abbiamo fatto. Adesso siamo pronti per affrontare questa partita. Cos'è cambiato in me? Quest'estate ho lavorato tantissimo, sono sempre stato dietro alle cose che dovevo migliorare. Tutto qua, il lavoro paga sempre. Sono contento di stare così e spero di poter continuare. L'album con Rafael Leao? Esce presto. Ora penso alla partita, però quello sono sicuro che verrà presto».