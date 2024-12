Nerdpool.it - IL LAMENTO DI SALLY di Mari Mancusi: recensione

Nei romanzi della collana A Twisted Tale (Giunti Editore), i classici Disney rivivono in una versione inedita e appassionante, perfetta per evidenziare tutto lo spessore emotivo dei protagonisti.Questo volume è dedicato al mondo di The Nightmare Before Christmas e alla sua protagonista.TramaLa protagonista, prigioniera del suo creatore che la considera incapace di badare a se stessa, pensa di meritare di più e decide di fuggire. Non immagina, però, che anche Jack Skeletron, il Re delle Zucche, è desideroso di nuove esperienze e di scoperte capaci di risvegliare l’entusiasmo ormai sopito. “HO SEMPRE FATTO QUELLO CHE VOLEVO”, CONFIDAVA A ZERO. “PERCHè HO Questo vuoto dentro?”Cosìsi ritrova catapultata nella Città del Natale, un mondo dove tutto è verde e rosso e le persone sono sempre felici.