Ilgiorno.it - Il Comune riduce il debito. Chiusi altri due mutui: "Gestione lungimirante"

Con l’estinzione didue, in aggiunta a quelli già azzerati in precedenza, siulteriormente l’indebitamento pubblico di San Giuliano. È stato l’ultimo consiglio comunale ad approvare l’estinzione anticipata di due; una manovra che porta nel complesso a 13 i(stipulati prima del 2009) estinti nel 2024, con un anticipo di 20 anni sul cronoprogramma iniziale e un risparmio complessivo di 1,8 milioni di euro d’interessi finanziari. E così, l’indebitamento del- e, di riflesso, della collettività - scende dagli 8,1 milioni del 31.12.2016 ai 2,2 milioni del 31.12.2024; la spesa corrente per il rimborso delle rate cala dai 750mila euro del 2016 ai 179mila euro di oggi. Considerando che l’indebitamento residuo al 31.12.2024 è relativo per quasi il 50% ad interventi di estensione della rete idrico-fognaria e viene annualmente rimborsato da Cap Holding, ilnetto pro capite di San Giuliano è di 30 euro.