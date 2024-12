Sport.quotidiano.net - Girone A. Appignanese, zona Cesarini fatale. All’ultimo successo del Barbara

MONSERRA 21 MONSERRA: Pigliapoco, Zoppi, Coltorti, Spezie, Omenetti, Serpicelli, Cancellieri (25’st Gnahe), Falasconi (22’st Petronilli), Ubertini, Gianlorenzi (45’st Buratti), Castignani. All. Mancini.: Giachetta, Zitti (1’st Medei) Argalia, Ghannaoui, Fermani, Brandi, Rapaccini, Gagliardini, Raponi (35’st Gesuelli), Jayed (27’st Pasqui), Carboni. All. Canesin. Arbitro: Bartomioli di Pesaro. Reti: 15’ Castignani, 35’ Carboni, 44’st Ubertini. Èlaall’che torna a casa senza niente in mano, invece per ilMonserra è una vittoria di platino che inguaika gli ospiti. Al gol di Castignani, replica Carboni, la partita si mantiene in equilibrio e si ha la sensazione che si possa arirvare alla fine oin parità. Invece l’episodio determinante arriva a fine gara.