FOTO | The Rock alle Hawaii per far visita ai militari

Ieri notte in Canada si è svolto Survivor Series con piatto forte della serata il WarGames Match tra la Bloodline di Roman Reigns (con l’aggiunta di CM Punk) e la Bloodline di Solo Sikoa. In molti si aspettavano un possibile arrivo di The, come successe a Bad Blood, ma in realtà del Final Boss nessuna traccia. The, infatti, era ben lontano dal Canada, trovandosi.Theinalla base americanaCome abbiamo visto, nessuna traccia di Thein quel di Survivor Series ieri notte. Il Final Boss infatti si trovadove ha fattoai soldati eloro famiglie dislocati presso la base militare di Pearl Harbor-Hickam. Il People’s Champ ha condiviso su Instagram alcune immagini dei suoi momenti con i soldati americani. A questo punto, salvo sorprese, non dovremmo rivedere Thein WWE fino alla premiere di Raw su Netflix a inizio 2025.