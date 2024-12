Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Wiggins in bancarotta: "Grato ad Armstrong per l'aiuto"

Roma, 1 dicembre 2024 - Dalle stelle alle stalle: la parabola intrapresa da Bradleyè da tempo una delle peggiori possibili a causa di problemi economici che si sono fatti via via sempre più gravi. Nel 2016 il britannico ha chiuso una carriera cominciata nel 2001 e impreziosita dal successo del Tour de France 2012, ma non solo: in carniere anche 2 vittorie nel Giro del Delfinato, 1 alla Parigi-Nizza, 1 titolo iridato nel 2014 e ben 5 medaglie d'oro alle Olimpiadi tra pista e strada. Volendo tradurre questi allori in soldi, si parla di un introito di circa 15 milioni di euro: un lontano ricordo dopo ladichiarata negli anni scorsi, per un debito che oggi si attesta intorno ai 2,5 milioni di euro. Debito che, tra l'altro, non è stato estinto neanche con la vendita di gran parte dei trofei e della stessa casa.