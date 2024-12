Biccy.it - Chi sono i 30 Big di Sanremo: 18 uomini, 11 donne, 1 duo e solo 2 over

Carlo Conti al Tg1 ha annunciato chii 30 Big del prossimo Festival di2025 e in questo articolo abbiamo anche visto le loro reazioni a caldo.Big di2025, la lista completa https://t.co/tKUoBtmfap #2025— BICCY.IT (@BITCHYFit) December 1, 2024Come ci aveva già annunciato qualche giorno fa a livello di genere la prevalenza è maschile. Di 30 Big, infatti,11 leche calcheranno il palco del Teatro Ariston. Fra loro grandi ritorni come Noemi, Giorgia, Marcella Bella, Gaia, Rose Villain, Elodie, Francesca Michielin e Clara, ma anche dei debutti come Serena Brancale, Joan Thiele e Sarah Toscano. Un’altra presenza femminile fa parte dell’unico duo in gara, quello dei ComaCose. Gli altri 18 Bigtuttifra cui il gruppo dei Modà, quello dei The Kolors e la collaborazione inedita fra il deejay Shablo e i rapper Guè, Joshua e Tormento.