Buongiorno | Emozioni Crescita e la Partita Torino-Napoli

Il difensore delai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro i partenopeiUn Ritorno Speciale al MaradonaAlessandro, difensore del, si prepara ad affrontare la sua ex squadra nel match casalingo contro il, valido per la 14ª giornata della Serie A 2024/2025. Intervistato da DAZN a pochi minuti dall’inizio della gara,non nasconde le fortiche prova nel tornare al “Maradona”, stavolta da avversario.“È una grande emozione tornare in questo stadio,” ha dichiarato. “Fa un po’ strano non entrare nello stesso spogliatoio, ma spero che questa sia una giornata emozionante fino alla fine.” Il giocatore, che ha trascorso diversi anni con ilprima di trasferirsi, ha vissuto con passione il periodo partenopeo e sa bene quanto questa sfida rappresenti un’occasione unica.