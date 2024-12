Inter-news.it - Buchanan nuovamente in campo in Fiorentina-Inter? Gli scenari a partita in corso

Tajonha fatto il suo esordio con la maglia dell’, in questa stagione, in occasione del rotondo 5-0 con cui i nerazzurri hanno superato il Verona al Bentegodi. Il canadese potrebbe essere utile, ain, anche contro la.UNA SUGGESTIONE – Tajonpuò rappresentare l’uomo in più dell’di Simone Inzaghi in questa seconda fase della stagione 2024-2025. Il calciatore ex Club Brugge, che ha recuperato solo da un mese dall’infortunio alla tibia rimediato mentre si allenava con il Canada in vista della Copa América, si sta gradualmente riabituando ai ritmi del calcio italiano. Il tecnico piacentino ha atteso svariate settimane prima di inserirlo nella mischia, consapevole dell’esigenza di non forzare inutilmente i tempi. Ora, dopo l’impiego contro il Verona nel 5-0 dell’ultima sfida di Serie A, il canadese si prenota a un “nuovo ingresso” anche nel delicato impegno contro ladi domani 1 dicembre.