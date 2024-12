Metropolitanmagazine.it - Arrivano le misure di sostegno al settore moda: lo annuncia l’Inps per fronteggiare la crisi

Non è mistero che ormai da tempo ildellastia fronteggiando unain tutto il mondo. Per questo in diversi Paesi sono state adottate una serie diper tutelare lavoratori e imprenditori, per impedire il collasso economico di tutto il comparto. Lo farà anche l’Italia, che da domani 2 dicembre adotterà delledial reddito secondo il decreto legge n. 160/2024: lo ha stabilito, che con una nota hato la nuova normativa.lancia un decreto diala partire dal 2 dicembreNella nota si legge Nella circolare numero 99 del 26 novembre 2024 pubblicata dalper la. Si specifica che, dal 3 dicembre per i 15 giorni successivi, i datori di lavoro che svolgono le attività dettagliate nell’allegato 1 della circolare possono inviare le domande riferite a periodi di riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa già intervenute a decorrere dal 29 ottobre 2024.