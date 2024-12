Ilrestodelcarlino.it - Altroego si mette ‘Nel mezzo’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

S’intitola Nel mezzo il nuovo singolo del cantautore riminese Simone Sartini, in arte. Si tratta di un brano che si sviluppa come una fusione di elementi pop-rock contemporanei, dove spicca la presenza di un basso particolarmente aggressivo che definisce il carattere principale della composizione. "La struttura musicale – spiega l’artista – gioca con l’alternanza di atmosfere, creando un continuo movimento tra momenti sospesi, quasi onirici, con passaggi di maggiore intensità emotiva. Nei pre-ritornelli, la musica si fa più rarefatta, come se volesse creare uno spazio di sospensione dove la voce può raccontare le sue riflessioni più intime. È in questi momenti che le sonorità si fanno più eteree, con l’uso di riverberi e delay che contribuiscono a creare un’atmosfera quasi sognante, perfettamente allineata con il contenuto introspettivo del testo".