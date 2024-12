Cityrumors.it - Aids, ogni giorno muoiono 250 under 14: le ragazze più a rischio

, leadolescenti in prima linea tra i più vulnerabili: la media dei decessi fa rabbrividireL’non è più lo spettro terribile di qualche anno fa. Eppure, i numeri continuano a raccontare una tragedia. Basti pensare chesingolo, statistiche alla mano, ben 250 ragazzi sotto i 14 annia causa di questa malattia. A essere colpite in modo sproporzionato, tra l’altro, sono leadolescenti.25014: lepiù a– Cityrumors.itIn occasione della Giornata Mondiale di Lotta all’del 1° dicembre, è l’Unicef a lanciare ancora una volta l’allarme. Nonostante gli evidenti progressi compiuti, dal momento che l’emergenza non raggiunge più l’eco di qualche decennio fa, l’accesso alle cure resta una barriera insormontabile per molti.