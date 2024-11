Inter-news.it - Verratti-Inter, percorso impossibile. Arriva un veto – TS

Leggi su Inter-news.it

Marcoresta in Qatar, o almeno non verrà in Italia all’. Tuttosport ne ripercorre i momenti. SOGNO – Dopo un primo momento di gioia e di stupore in casaper l’eventuale arrivo di un campione come Marco, tutto si è spento. La notizia, lanciata dal quotidiano spagnolo Marca, è stata smentita da Viale della Liberazione senza girarci più di troppo. Si era infatti parlato di un arrivo a gennaio di Marco, ex Psg e oggi giocatore dell’Al-Arabi, in Qatar. Due i pallini importanti, ricorda anche Tuttosport per quanto riguardain Italia. Il primo un contratto in essere dicol club di Doha, che assicura al ragazzo un introito totale, sino al 30 giugno del 2025, di 30 milioni di euro netti all’anno., c’è il no della proprietàSTOP – A seguire invece, l’ex gioiello del Pescara, con i trent’anni già compiuti, non rientra nelle richieste di Oaktree.