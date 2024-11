Tvpertutti.it - Ultimo è diventato padre: significato nome Enea, come sta Jacqueline

Leggi su Tvpertutti.it

papà per la prima volta. Con un post su Instagram, ha condiviso la gioia della nascita del figlio. La foto pubblicata mostra le impronte dei piedini del neonato, accompagnata da una dedica toccante: "La direzione perfetta per non perdermi più, benvenuto piccoletto"., la sua compagna, avevano annunciato la gravidanza a giugno scorso, rendendo il lieto evento uno dei momenti più attesi dai fan.Durante il concerto del 24 giugno 2024 a Roma,aveva intonato "Quel Filo che ci Unisce", un brano romantico dedicato alla fidanzata, confermando così l'arrivo del loro primo figlio. Domenica 17 novembre, Antonello Venditti, ospite a Domenica In, aveva inavvertitamente svelato ildel bambino, anticipando la notizia che oggi è ufficiale: il piccoloè nato.