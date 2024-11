Latuafonte.com - Tradimento serie turca: chi sono Guzide, Ali, Tarik, Ozan e Oylum

Leggi su Latuafonte.com

Ultimo aggiornamento 30 Novembre 2024 2:21 pm by RedazioneDal 1° dicembre 2024 va in onda su Canale 5, il cui titolo originale è Aldatmak. Si tratta dellaTVche vede protagonista Vahide Perçin, nota ai telespettatori come l’amata Hunkar Yaman di Terra Amara. Questo show è caratterizzato dalla presenza di altri noti interpreti: Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino ?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. La trama vede protagonista Güzide, la quale è una giudice rispettata e mamma di sani principi. La donna è solita esercitare il suo potere sia a casa che sul lavoro. Vive per la sua famiglia, composta dal maritoe i due figli. Ma ecco che un casuale incontro la porta a mettere in crisi tutto ciò che considerava una certezza.