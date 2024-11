Ilgiorno.it - Serate in piazza non autorizzate. Baby Gang condannato a un mese

Leggi su Ilgiorno.it

Altra condanna per, nome d’arte del trapper Zaccaria Mouhib, per gli episodi accaduti a Lecco il 25 luglio e il 27 agosto 2021. Undi reclusione e 150 euro di ammenda è la pena inflitta dal giudice monocratico del tribunale di Lecco, Gianluca Piantadosi, al noto cantante che, assieme a un altro trapper, Omar Bayouda, in arte Escomar, attualmente detenuto nel carcere di Pavia per altri reati, aveva organizzato due eventi inCappuccini a Lecco, richiamando centinaia di giovani, per la promozione del videoclip “Lecco city“ e il disco “Delinquente“. In entrambe lele forze dell’ordine erano state allertate per un assembramento di decine di ragazzi con musica ad alto volume nel rione Santo Stefano. La folla di giovani si era riversata anche nel vicino viale Turati e aveva allarmato i residenti, che avevano allertato la polizia di Stato, al cui arrivo il gruppo si era disperso spontaneamente senza dare particolari problemi.