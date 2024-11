Lanazione.it - Scontro fra auto, morti due giovani. La tragedia lungo la Flaminia: comunità sotto choc

Trevi (Perugia), 30 novembre 2024 – Altre due vittimele nostre strade. Un terribile incidente si è consumato ieri sera - poco prima delle 20 - in località Pigge di Treviil vecchio tracciato della. A perdere la vita un ragazzo 36enne residente in una frazione del territorio comunale di Trevi e una donna di 30 anni, residente a Piedimonte Matese in provincia di Caserta. Un impatto violentissimo,un rettilineo, tra una Alfa Romeo e una Citroen che non ha lasciato scampo ai. Schianto fra, due trentenninell’incidente Il tremendo impatto ha distrutto le due vetture, riducendole a lamiere, e ha obbligato le forze dell’ordine a chiudere il vecchio tracciato della, con il traffico deviato per untratto su alcune strade comunali. A dare l’allarme alcuni cittadini che abitano nelle vicinanze dell’incidente.