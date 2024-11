Spazionapoli.it - Salvatore Esposito: “Ho aiutato il Napoli ad acquistare Kvaratskhelia”, retroscena imperdibile!

Leggi su Spazionapoli.it

svela unsull’acquisto deldi Khvicha: il racconto è!L’intervento diha parlato al canale Youtube di Fabio Caressa, svelando diversi aneddoti eriguardo al suo legame con il calcio e, soprattutto, con il. L’attore di Gomorra è un notissimo tifoso azzurro e ha parlato in lungo e largo di tutto ciò che lo lega alla sua squadra del cuore.In particolare, l’aneddoto più interessato è quello riguardante la trattativa per l’acquisto di Khvicha. L’attaccante georgiano è arrivato alnell’estate antecedente alla vittoria dello Scudetto e, incredibilmente, anche l’attore ha contribuito in qualche modo al suo acquisto tramite la sua popolarità in Georgia., ilsuQuesto il racconto dell’incredibile aneddoto:Era marzo o aprile, ilstava trattando