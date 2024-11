Salto con gli sci Ruka 2024 | Paschke vince ancora battuto Hoerl

Leggi su Sportface.it

Piusbrilla anche a, in Finlandia, aggiudicandosi la prova dicon gli sci battendo gli austriaci Jane Stefan Kraft in maniera netta. Il tedesco ha messo le cosa in chiaro già con il primo, in cui ha realizzato 162.3 punti, chiudendo con un totale di 326.6, a 8.9 punti sue 11.4 su Kraft. Ai piedi del podio Kristoffer Eriksen Sundal con 309.7 punti, mentre è da sottolineare la prestazione di Timi Zajc, che con un secondoda 170.3 punti, nettamente il miglior risultato della gara, rimonta diverse posizioni rispetto al primoe chiude nono. Eliminati nella prima serie, infine, Alex Insam (41esimo) e Francesco Cecon (47esimo), mentre Andrea Campregher non era riuscito a passare il taglio delle qualificazioni.con gli sci,SportFace.