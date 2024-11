Premier League 2024 25 vincono Brentford e Nottingham Newcastle fermato al 94? dal Crystal Palace

Leggi su Sportface.it

Il sabato pomeriggio della tredicesima giornata diha visto andare in scena quattro match alle ore 16,con tre squadre che si rilanciano verso la zona che vale l’accesso alle coppe europee. Roboante vittoria per il, che travolge 4-1 il Leicester e sale al settimo posto provvisorio. Mattatore assoluto è Kevin Schade, attaccante tedesco classe 2003 autore oggi di una tripletta. Il Leicester era anche passato in vantaggio con Buonanotte al 21?, ma dopo cinque minuti Wissa ha riportato tutto in parità e subito dopo è iniziato lo show di Schade che è andato a segno tre volte in mezz’ora a cavallo tra primo e secondo tempo.Appena davanti alc’è il, a sua volta vittorioso oggi e pronto a sognare legittimamente un piazzamento europeo. La vittoria interna per 1-0 ai danni dell’Ispwich arriva grazie al rigore trasformato da Wood a inizio ripresa.