Philippe Watch Dettagli vintage ed eleganza al polso

Un meraviglioso viaggio nel tempo, consente a Philipdi ripercorrere un cammino lungo 166 anni. Era il 1858, quando a Napoli Francois, lungimirante esponente della comunità svizzera, inizia a fare produrre una linea di segnatempo nella sua patria d’origine fondando: il primo marchio di orologi Swiss Made presente in Italia. La storia narra che in un secondo momento nel 1937, il marchio che era stato regolarmente registrato in Italia, verrà modificato nell’attuale Philipgrazie ad un gentleman agreement tra la proprietà e Patek, al fine di evitare confusione con la nota maison svizzera. La nuova collezione mantiene icome i numeri arabi, le lancette ed il vetro doppio curvo ed è declinata in sei esemplari principali innovati nel movimento automatico day-date.