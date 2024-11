Ilrestodelcarlino.it - Paura in centro a Bologna: colpo in gioielleria in via Indipendenza, commessa insegue il rapinatore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 30 novembre 2024 – Giornata movimentata quella di ieri, neldi, dove le volanti della Polizia di Stato sono intervenute più volte su segnalazione di cittadini rimasti vittime di rapine. Rapina in unadi viaIeri pomeriggio un uomo di 45 anni di nazionalità messicana, con la scusa di farsi mostrare alcune collane d’oro, dal valore di circa 1500 euro, le ha rubate spintonando con forza la, dandosi immediatamente alla fuga. E’ successo nella“Stroili Oro” di via, in. L’uomo, inseguito dalla donna, ha lanciato due delle collane nel tentativo di distrarre laed evitare di essere ancora inseguito. La sua fuga però è terminata in via Rizzoli, quando è stato bloccato dalla polizia. Perquisito, aveva con sé, nascoste nel suo portafoglio, due delle collane rubate.