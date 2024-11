Parma, professore insultato e preso a pugni dal padre di uno studente

Leggi su Open.online

Undell’istituto superiore Paciolo D’Annunzio di Fidenza, in provincia di, è stato aggredito daldi un suo. Prima l’aggressione verbale, poi quella fisica, nei corridoi della scuola dove confluiscono un liceo classico, un liceo linguistico, un liceo scientifico e un istituito tecnico economico. Ora l’episodio, avvenuto alcuni giorni fa, è sotto indagine da parte delle forze dell’ordine e ha lasciato lunghi strascichi nella suola. Secondo quanto scrive la Gazzetta di, che si è occupata della vicenda, ildelloavrebbe primapoi sferrato un pugno in pieno volto al docente, mandandolo al pronto soccorso. Non è chiaro cosa abbia scatenato l’ingiustificabile gesto dell’uomo, probabilmente legato a questioni scolastiche relative al figlio.