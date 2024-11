Pago e Serena Enardu a Verissimo | La nostra famiglia allargata Il matrimonio? Arriverà

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Una storia d’amore che dura più di 11 anni quella tra. I due si sono conosciuti al reality show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Oggi, sabato 30 novembre, sono stati ospiti ainsieme ai figli Nicola e Tommaso, per raccontare le varie fasi della loro “complicata” relazione. “Abbiamo vissute tante frasi e crisi diverse. Il nostro è un amore fatto di alti e bassi. L’ultimo momento complicato che abbiamo vissuto è stato proprio recentemente, siamo rimasti distanti più di un mese”, ha raccontatoconfessando nel salotto di Silvia Toffanin di essere quella “più forte” tra i due. “L’ho chiamato io per risolvere. Per il momento va tutto bene”, continua sarcastica. Due caratteri molti diversi ma che trovano sempre un punto d’incontro: “Siamo molto diversi Io e, ma ci accomunano i valori per la