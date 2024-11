Milano cosa sono le dark kitchen | i capannoni fantasma dove si prepara il cibo consegnato dai rider

Leggi su Open.online

industriali, al cui interno si nascondono cucine che funzionano solo ed esclusivamente per il servizio di delivery. Si chiamanoin costante crescita in tante città italiane. A raccontare il fenomeno sul Corriere è Daniel Hagos,29enne di origini eritree, che fa consegne a domicilio per arrotondare, ma è uno studente del Politecnico die ha collaborato con il Dastu, il Dipartimento di studi urbani. «Il cliente che ha ordinato su una piattaforma il sushi, la pizza o il pollo fritto in un ristorante che conosce suppone vengato lì: in realtà noilo andiamo a prendere da tutt’altra parte, in una», spiega Hagos.Perché esistono le «»Secondo il Corriere, ce ne sarebbero almeno sei di grandi, ognuna gestita da un marchio diverso della ristorazione.