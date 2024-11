Ilveggente.it - Milan-Empoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita della quattordicesima giornata diA e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie,, diretta tv,.Dicembre è ormai alle porte ed ildi Paulo Fonseca, tra campionato e Champions League, continua ad alternare prestazioni buone ad altre meno buone. Dopo la strepitosa vittoria al “Bernabeu” contro il Real Madrid, i rossoneri non hanno convinto più di tanto: pareggio pirotecnico a Cagliari (3-3), soporifero con la Juventus a San Siro (0-0) e vittoria – ma non senza sbavature – contro il modesto Slovan Bratislava in coppa, rimasto comunque in partita fino alla fine (2-3).A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itLa priorità del Diavolo, adesso, deve essere quella di riavvicinarsi il prima possibile al gruppone di testa: Theo Hernandez e compagni (con una partita da recuperare) hanno 10 punti in meno del Napoli capolista.