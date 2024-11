Noinotizie.it - Lecce: stasera festa del Bluebeat pub Officine Cantelmo

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Sabato 30 novembre (ore 19:00 – ingresso 10 euro) ilPub torna a farealledi, per celebrare il quattordicesimo anniversario dell’apertura in via Egidio Reale 58. Dopo il successo da tutto esaurito dello scorso anno, anche questa serata proporrà una combinazione unica di musica dal vivo, dj set e birre artigianali. Alle 19:00 il via con Mimmo from R&D Vibes, che aprirà il programma con una selezione ska e rocksteady. Un momento speciale sarà la presentazione della nuova birra Perduto Amore, un’American IPA realizzata dal birrificio Canediguerra di Alessandria per ile i Bull Brigade, storica band torinese punk rock da sempre legata al pub salentino. La birra, il cui nome è ispirato a una canzone del gruppo, sarà introdotta dal birraio Alessio “Allo” Gatti, un vero maestro nel settore.