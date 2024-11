Superguidatv.it - Laura Pausini presenta a Verissimo il “Laura 30 World Tour” in anteprima mondiale su Mediaset Infinity

ospite ada Silvia Toffanin è pronta a celebrare i suoi 31 anni di carriera con una intervista a cuore aperto tra passato, presente e futuro. Non solo, la cantante italiana più premiata al mondo ha in serbo anche una sorpresa per tutto il suo pubblico: dal 1 dicembre esce “30” insulancia ail “30” suLo aveva annunciato sui social e a poche ore dalla messa in onda dell’intervista cheha rilasciato adi Silvia Toffain arriva la conferma: dal 1 dicembre 2024 sarà disponibile il “30” un doc-concerto disponibile, in, dalle ore 19.00, su. Per la prima volta sulla piattaforma digitale di, gli utenti potranno vedere inlo show celebrativo dei 30 anni della cantante de La Solitudine.