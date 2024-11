Quotidiano.net - Inondazioni in Thailandia e Malesia: almeno 13 morti e migliaia di sfollati

Bangkok, 30 novembre 2024 – È salito ad13 il bilancio delle vittime incausate dalleche hanno colpito rispettivamente le regioni meridionali e settentrionali dei due Paesi in seguito alle piogge torrenziali dell'ultima settimana. epaselect epa11748806 Local residents wade through a flooded area during rainfall in Pasir Puteh, state of Kelantan, Malaysia, 30 November 2024. According to the National Disaster Control Center (NDCC), over 122,000 people have been displaced due to the floods nationwide across nine states, while three deaths have been recorded. EPA/FAZRY ISMAIL “Lein otto province del sud dellahanno colpito 553.921 famiglie e causato nove vittime, spingendo le agenzie a mobilitare l'assistenza urgente", si legge in un comunicato della Protezione civile thailandese.