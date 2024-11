Iltempo.it - Guardie giurate in metro e ronde private nei quartieri

Leggi su Iltempo.it

Contro la malamovida, il degrado, i malviventi. A meno di un mese dall'apertura della Porta Santa, la città è pronta a dire a basta, con ogni strumento che può avere a disposizione. Obiettivo: più sicurezza per tutti, cittadini, lavoratori, turisti. È di ieri l'approvazione al subemendamento della consigliera regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Emanuela Mari, sul potere sanzionatorio dellenelle stazioni e a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale sul territorio della Regione. Una misura che, fa sapere, «abbiamo pensato innanzitutto in chiave Giubileo, per consentire di imporre un salto di qualità al servizio su scala regionale, davanti alla mole di persone che arriveranno sul nostro territorio in corrispondenza dell'Anno Santo, ma che comunque era attesa da tanti pendolari e dal personale viaggiante per migliorare le condizioni di sicurezza».