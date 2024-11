Ilrestodelcarlino.it - Ferrara: 130 chilomentri di luminarie, si accende la magia del Natale

, 30 novembre 2024 - Oggi pomeriggio si sono accese le luci per le feste di: si tratta di 130 chilometri die alcune suggestive scenografie luminose, che a sorpresa hanno illuminato Piazza Ariostea, Piazza Municipio, Piazza della Repubblica e la Rotonda Foschini. Ad arricchire la festa, oggi, sono stati anche i 7 alberi accesi nelle strade del passeggio. Il comparto cittadino coinvolto è quello delle vie Bersaglieri del Po, Voltapaletto, Canonica, Cairoli e Adelardi, con oltre 40 attività aderenti. L'iniziativa, targata Ascom Confcommercio, mira a promuovere il commercio nei negozi di vicinato con una serie di iniziative e scontistiche, come quella riservata a chi presenta il biglietto della mostra ‘Il Cinquecento a’, in corso a Palazzo dei Diamanti, alle attività cittadine aderenti.