Dramma a Killington: Shiffrin cade, si teme un grave infortunio. Fuori Brignone, vince Hector

Finaletico per la seconda manche del gigante di. Sembrava pronta la festa per la centesima vittoria in Coppa del Mondo per Mikaela, ma la campionessa americana è stata vittima di una terribile caduta sul muro, finendo poi anche tra le reti dopo una brutta rotazione con lo sci destro che non si è staccato. Un glaciale silenzio è calato sul pubblico al traguardo, con le condizioni diche certamente destano molta preoccupazione e con la sensazione che possa essere unparticolarmenteLa vittoria è così andata alla svedese, con anche il primo podio nella specialità per la croata Zrinka Ljutic e la svizzera Camille Rast. Purtroppo anche per l’Italia c’è la nota amarissima per l’uscita di Federicaquasi nello stesso punto in cui è cadutae che vede così sfumare la possibilità di conquistare punti pesantissimi in ottica classifica di specialità e anche generale.