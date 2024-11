Ilrestodelcarlino.it - Dicembre ’caldo’ per gli hotel: "Capodanno, volano le prenotazioni. Bene anche il weekend dell’8"

Le due facce del turismo di Rimini. Da un lato il calo di arrivi e presenzenel mese di ottobre (vedi l’articolo sotto), dopo la flessione registrata a settembre. Dall’altro, le buone prospettive pere per il 2025. I dati sull’andamento dellesono stati diffusi al Grand, in occasione della convention Rimini incoming, organizzata da Federalberghi Rimini, Promozione Alberghiera, VisitRimini e Consorzio Aia Palas. Durante l’incontro, al quale hanno preso parte oltre 200 albergatori riminesi, si è parlato delle strategie e delle azioni che verranno messe in campo per la promozione turistica in Italia e all’estero. Tra i temi affrontati i nuovi voli da Rimini, le campagne di comunicazione (all’estero soprattutto), così come gli educational tour per far conoscere Rimini.