Denis Villeneuve e la Ewok Line | ma davvero Il Ritorno dello Jedi ha rovinato Star Wars?

Il regista di Dune non ha mai nascosto il suo amore per Guerre Stellari, ma, di recente, ha spiegato anche di non amare troppo gli "orsetti" creati da George Lucas. Anche senza perdere tempo con verifiche o statistiche accurate, ci sentiamo abbastanza sicuri di poter dire che, inteso sia come il primo capitolo della saga che come Trilogia Classica, sia una delle produzioni che più spesso scappano fuori quando, nelle interviste, viene chiesto a un regista da cosa sia stato influenzato maggiormente nella sua vita. Basti pensare che un signore chiamato Kevin Feige, che sul biglietto da visita supponiamo abbia fatto stampare la dicitura "Presidente dei Marvel Studios", non ha mai nascosto come il Marvel Cinematic Universe sia spiritualmente basato su quello che George Lucas ha creato con .