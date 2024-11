Biccy.it - Dayane Mello torna al Grande Fratello come concorrente? La sua risposta

La scorsa puntataè entrata nella Casa delper fare una sorpresa ad Helena Prestes e Alfonso Signorini, nel presentarla, ha fatto uno scherzo ai concorrenti annunciando che anche lei sarebbe stata una di loro. E a quanto pare qualcuno (nel pubblico) ci ha davvero sperato.Per questo motivo la modella brasiliana è stata costretta a scrivere nero su bianco sui social che no, non è e non diventerà unadel. Al contrario di Maria Monsè (che nel corso della prossima puntata entrerà in Casa per la sua terza volta), quella diè stata un’esperienza unica che non intende ripetere. “Entrare nella casa delè stato un momento intenso ed emozionante. Smentisco però la mia partecipazione perché è un’esperienza che ho già vissuto al 100%.