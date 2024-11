Creature Festival, alla scoperta di Roma in bicicletta

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Per gli amanti dellae per gli amanti delle ‘promenede’ a contatto con la natura da non perdere domani a(Monte Ciocci- Monte Mario) l’appuntamento con ‘’, un palcoscenico all’aperto dove suono, natura e città si incontrano in un’esperienza unica. L’evento è gratuito e esplora l’interazione tra suono e spazio urbano, proponendo un viaggio immersivo attraverso instzioni sonore, performance, laboratori e tour guidati che invitano a riscoprire l’ambiente circostante. Il tema di quest’anno, ‘L’Ascolto in Azione’, vuole sensibilizzare il pubblico al valore del suono come mezzo di connessione tra l’uomo e il paesaggio urbano. Lungo la pista ciclabile di Monte Ciocci, i visitatori potranno partecipare a percorsi guidati, esplorare instzioni site-specific e immergersi in attività multisensoriali pensate per adulti e bambini.