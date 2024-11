Condannato professore di educazione fisica per abusi sessuali su ragazzine | Piegati così ti aiuto a fare stretching

Leggi su Dayitalianews.com

Undi, che svolgeva anche il ruolo di allenatore, ha abusato di due, una delle quali neanche 14enne, ed è statoa 3 anni. Glisi sono consumati in una palestra a Tor di Quinto, a Roma, dove lavorava come allenatore, e in una scuola di Settebagni, dove ricopriva il ruolo didi. Al processo l’accusa aveva chiesto una condanna di 2 anni e 10 mesi, ma i giudici hanno ulteriormente aggravato la pena condannandolo a 3 anni.I racconti delle due ragazzeLe due ragazze non si conoscevano, ma entrambe hanno subito lo stesso “trattamento” da parte dell’uomo. La prima è stata abusata in una palestra di un centro sportivo, mentre l’altra che all’epoca dei fatti non aveva neanche 14 anni ha ricevuto attenzioni sgradite dalin una palestra della scuola.