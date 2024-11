Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio 22-28 novembre: Jovanotti in vetta alla classifica con “Montecristo”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Un podio tutto italiano è ai vertici delladella settimana elaborata da Earone sui dati dal 22 al 28, nella quale troviamo una new entry in top ten.In discesa di sette posizioni (d#3), troviamo Amore Disperato di Achille Lauro, brano certificato disco d’oro. Tra gli autori insieme all’interprete romano figurano Federica Abbate, Merk & Kremont ed Olly. Salgono d#10#9, Rosè e Bruno Mars con APT, brano stabile nella parte alta della Billboard Hot 100 da cinque settimane. Stabile#8, Niente Panico di Ghali : il video del nuovo singolo dell’artista è stato realizzato dai fratelli D’Innocenzo. Come la scorsa settimana,#7, troviamo Dillo Solo Al Buio di Elisa: al centro del brano che segna il ritorno dell’artista a distanza di un anno drelease di Intimate – Recording At Abbey Road Studios, un messaggio di speranza.