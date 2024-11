Ilrestodelcarlino.it - Cinevasioni.Edu: così i film diventano terapia e crescita

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carceri e luoghi di cura come spazi, formazione degli studenti di scuole territoriali, carcerarie e ospedaliere, attraverso laboratori di educazione audiovisiva, come missione. Al via il 2 dicembre.Edu, il festival di cinema che entra in territori particolari dove le fragilità degli esseri umani, differenti, ma specchio della società, accolgono da una parte il cinema come strumento di riabilitazione e reinserimento sociale e dall’altra la cineche contribuisce al miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Per la scuola e il territorio, infine, l’approfondimento dei mestieri del cinema stimola la creatività e sprona ad adottare prospettive diverse, per risolvere problematiche e sfide. Il debutto del festival è dal 2 al 7 dicembre al cinema Perla, con tema guida ’La terra vista dalla Luna’ ispirato al(da 20 minuti) di Pier Paolo Pasolini, tratto dal lavoro a episodi ’Le streghe’ che si vedrà proprio il 2 alle 20,30, prima di ’La guerra del Tiburtino III’ di Luna Gualano prodotto dai Manetti Bros con il produttore Marco Manetti.