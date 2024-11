Sport.quotidiano.net - Basket femminile b. Puianello cerca l’ottava sinfonia

Nella decima giornata di campionato, la Chemco(16) ospita Faenza (8) alle 19 perre di portare a 8 la striscia aperta di vittorie. Ci presenta la gara, Isabella Olajide. "Arriviamo da un momento positivo - dice Isabella Olajide - e vogliamo altri due punti fondamentali per la classifica,ndo di limitare i nostri errori".il riscatto l’Aluart Scandiano (6) che alle 18 rende visita al Magik Rosa Parma (2); nel recupero infrasettimanale, le biancoblu sono state regolate dalSisters per 80-51, purtroppo facendo sempre i conti con diverse infortunate. Scandiano: Fedolfi n.e., Susca n.e., Soncini, Bini 3, Marino 15, Meglioli A., Capelli 7, Pellacani 9, Brevini n.e., Todisco 8, Castagnetti 2, Meglioli E. 7. All. Cavalcabue.