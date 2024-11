Ilgiorno.it - Ai vertici di Confindustria: "Passione e impegno. Maria ha un’attitudine a cercare nuove sfide"

È una lombarda la nuova numero uno diGiovani:Anghileri, 37 anni di Lecco, eletta ieri con oltre il 95% dei voti del Consiglio Nazionale. Laureata in Giurisprudenza alla Bocconi e abilitata alla professione forense ha completato i suoi studi alla Columbia University e alla Harvard Bussiness School. Dal 2016 è entrata nel Gruppo Eusider, l’azienda siderurgica di famiglia che in Italia conta 18 sedi e 900 dipendenti, con il ruolo di direttore operativo. "In questi anni stiamo imparando a convivere con un cambiamento sempre più rapido e pervasivo, Una qualità che ci contraddistingue come imprenditori giovani è proprio riuscire a scorgere opportunità nel cambiamento e di assumerci il rischio di percorrerestrade. Noi ci siamo e la nostra azione si concentrerà su tre parole chiave: imprese, persone, Europa.