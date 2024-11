Zonawrestling.net - WWE: Le voci dell’infortunio di Jade Cargill smentite durante la storyline di SmackDown

Ledi un reale infortunio disono state ufficialmente. Nonostante i vari report che affermavano chefosse stata messa da parte a seguito di un brutale attacco avvenuto a, nuove informazioni rivelano che l’intera situazione è puramente parte della. Secondo PWInsider, “Anche se sono circolate alcune notizie errate secondo cuisarebbe realmente infortunata, questa affermazione è completamente falsa.” Fonti della WWE hanno confermato che l’attacco aè stato inscenato per sottolineare la gravità della trama e preparare il terreno per futuri sviluppi che coinvolgono. La WWE ha persino annunciato una serie di infortuni per, ma fanno parte dellae niente di più.Lodi venerdì scorso ha mostrato un segmento brutale in cuiè stata brutalmente attaccata, lasciandola poi in stato di incoscienza sopra un’auto.