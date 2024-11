Gaeta.it - Trenitalia lancia sette nuovi treni ibridi Intercity: collegamenti potenziati tra Calabria, Basilicata e Puglia

Facebook WhatsAppTwitter L’arrivo dida parte disegna un passo significativo per i trasporti nelle regioni meridionali italiane, unendo. Questi convogli, finanziati grazie ai fondi del Pnrr, hanno già iniziato a mostrare i loro effetti nei mesi estivi con un incremento del 15% dei passeggeri. Questi investimenti non sono solo una risposta a una crescente domanda, ma rappresentano anche un impegno verso un futuro più sostenibile e confortevole per il trasporto ferroviario.La consegna deie l’impatto dei fondi Pnrr, parte del gruppo FS Italiane, ha comunicato il completamento della consegna dei, implementando così la prima fase di un investimento totale di 60 milioni di euro. Questo importo è stato interamente finanziato attraverso risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.