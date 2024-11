Abruzzo24ore.tv - Traforo Chiuso Tutta la Prima Metà di Dicembre

L'Aquila - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che la chiusuradella tratta autostradale Colledara/San Gabriele – Assergi (del Gran Sasso) in direzione AQ/RM, prevista dalle ore 22:00 di oggi 29 novembre alle ore 06:00 di domani, è revocata per avverse condizioni meteo. Si comunica inoltre che, per consentire ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso di completare la manutenzione di un condotto di ventilazione e per l’esecuzione contestuale di ispezioni alle calotte della galleria del Gran Sasso programmate da Strada dei Parchi, la chiusura notturna al traffico della tratta autostradale Colledara/San Gabriele – Assergi (del Gran Sasso), per la sola carreggiata ovest con direzione AQ/RM, sarà nuovamente disposta dalle ore 22:00 dei giorni 2, 3, 4, 5, 6, e 9, 10, 11, 12, 13alle ore 06:00 dei giorni successivi.