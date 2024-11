Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta Esclusiva DAZN 15a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Leggi su Digital-news.it

Con il fischio d'inizio della partita Reggiana-Sassuolo, in programma venerdì 29 novembre alle ore 20:30 presso il Mapei Stadium, prenderà il via la 15ªdiBKT/25. Il derby emiliano, che promette scintille, sarà disponibile suanche in modalità gratuita. Guidato dall’ex terzino Fabio Grosso, il Sassuolo, attualmente al vertice della classifica, cercherà di consolidare la propria posizione e di portare a casa i tre punti per allungare sulle inseguitrici. I ragazzi di Viali, invece, tenteranno di arrestarne la corsa per una fuga dalla zona play out.I tifosi che non sono ancora abbonati apotranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.