Liberoquotidiano.it - "Se lo fai, io ti arresto". Nicola Gratteri da applausi: pugno duro su chi manifesta

Leggi su Liberoquotidiano.it

coldi ferro. Ospite di PiazzaPulita su La7, il magistrato si sofferma sul diritto dire. Un argomento di estrema attualità visto quanto andato in scena durante il cosiddetto "No Meloni Day". A riguardo, intervistato da Corrado Formigli, difende con forza la libertà di dissenso, ma chiede tolleranza zero verso i violenti. "Chi danneggia il bene pubblico, come i black bloc che usano cartelli stradali come armi - dice senza mezzi termini -, va arrestato in flagranza e messo in carcere. Io in quel caso ti". E ancora, ribadendo il concetto: "Non è giusto vietare lezioni, ma non puoi danneggiare le cose pubbliche. Altrimenti tie ti metto in carcere". Critico nei confronti del governo, il Procuratore del Tribunale di Napoli sottolinea che "si aumentano le pene nel massimo, non nel minimo.