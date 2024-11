Sciopero generale migliaia di lavoratori manifestano nelle piazze italiane

Leggi su Ilfaroonline.it

29 novembre 2024-in piazza oggi 29 novembre in tutta Italia, per loindetto da Cgil e Uil con lo stop per trasporti, scuola e sanità. Da Milano a Napoli, passando per Roma e Torino, sonoa manifestare in piazza contro la manovra.Landini: “Adesione altissima”“Lenon si precettano. Abbiamo già dati di adesione altissimi, è una giornata importantissima ed è la migliore risposta che ci può essere ed è il segno che la maggioranza di questo Paese chiede di cambiare delle leggi balorde e che il lavoro e la dignità delle persone tornino ad essere al centro. E’ un messaggio fortissimo per continuare ad andare avanti ecosì piene dicono che siamo sulla strada giusta”, ha detto intanto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a margine del corteo organizzato a Bologna.