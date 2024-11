Lapresse.it - Sciopero generale 29 novembre, il corteo per le strade di Milano

È partito da Piazza Fontana, a, ilCUB (Confederazione Unitaria di Base) nel giorno delloproclamato dai sindacati contro la manovra del governo Meloni. La manifestazione della CGIL e UIL si è tenuta in Piazza San Babila. Bus e tram hanno scioperato per quattro ore, dalle 9 alle 13, dopo che l’ordinanza del Ministero dei Trasporti aveva ridotto la protesta. IlCUB si è mosso per le vie del capoluogo lombardo, raggiungendo Piazza Duomo. Tra le tante bandiere sventolate dai manifestanti, anche quelle della Palestina.